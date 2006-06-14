БЮТ виключив із своїх лав ще одного члена

Сергія ОДАРИЧА, одного з головних претендентів на посаду Черкаського міського голови, виключено з БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив вчора на прес-конференції народний депутат Володимир ОЛІЙНИК (фракція БЮТ у Верховній Раді).

За словами В.ОЛІЙНИКА, таке рішення було прийнято одностайно на зборах Черкаської міської організації БЮТ. При цьому він зазначив, що приводом для виключення С.ОДАРИЧА з БЮТ стала дискредитація блоку з боку кандидата на посаду Черкаського міського голови.

Напередодні виключення С.ОДАРИЧ, кандидатуру якого на повторних виборах мера Черкас підтримував БЮТ, звернувся з відкритим листом до керівництва блоку, в якому вимагав виключити з блоку Володимира ОЛІЙНИКА та Богдана ГУБСЬКОГО. Останніх він звинуватив у спробі вдруге зірвати в Черкасах вибори міського голови.

Довідка УІНАН. Днем раніше, кандидатуру С.ОДАРИЧА підтримав Валерій ПАЩЕНКО, який 26 березня 2006 року на виборах міського голови Черкас набрав найбільшу кількість голосів виборців, однак був знятий з реєстрації кандидатом 4 квітня. Відразу після скасування реєстрації кандидатом на посаду черкаського міського голови В.ПАЩЕНКО звинуватив В. ОЛІЙНИКА та Б.ГУБСЬКОГО у зриві виборів у Черкасах.

Сьогодні депутат Київради Михайло БРОДСЬКИЙ призупинив своє членство в партії «Батьківщина» і БЮТ у зв`язку з тим, що керівництво БЮТ не відповіло на відкритий лист Сергія ОДАРИЧА, якого Черкаська міська організація партії «Батьківщина» виключила зі своїх лав.

«Це мій друг - він був моїм заступником у партії «Яблуко», я разом з ним і 14 тисяч членів «Яблука» вступили до БЮТ. Тому я сьогодні припиняю своє членство доти, доки не почую відповідь на питання - чи може БЮТівець ГУБСЬКИЙ виключати з «Батьківщини» ОДАРИЧА? Або, може, це була помилка, за яку вже Юлії ТИМОШЕНКО потрібно відповідати. Я не можу дивитися, як у БЮТ створюються « любі друзі-2 », друга серія. Революція ніколи не закінчується. Вона тільки починається. Але революції роблять герої, а її результатами користуються мародери », - сказав М.БРОДСЬКИЙ.