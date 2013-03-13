На російському телеканалі поета Шевченка порівняли з Гітлером (відео)

Про це повідомляє Українська правда.

"Цікавий факт: за ненависть Тараса Шевченка до росіян фашисти дозволяли ставити його портрети поруч з портретом Гітлера і зберегли його пам'ятник в Києві", - сказано в матеріалі.

У сюжеті, тривалістю майже 8 хвилин, зокрема, висловлюється невдоволення тим, що в Оренбурзькій області святкують "Шевченківський березень", однак не святкують "Пушкінський червень".

"До речі, не лише Пушкінського червня немає в Оренбуржжі, немає, наприклад, Єсенівського жовтня…", - йдеться у матеріалі.

"Було б зрозуміло, якби на знак російсько-української дружби увіковічнили пам'ять Гоголя в Оренбуржжі. Внесок Миколи Васильовича у російську літературу незаперечний", - сказав ведучий.

"Але звідки у нас взялося таке затяте поклоніння відвертому русофобу Шевченку, якого ми культивуємо з року в рік, влаштовуючи місячник його імені? Невідомо. Навіщо нашим дітям такі дивні і явно чужі кумири, коли у нашій багатонаціональній літературі є імена, якими справді можна пишатися", - додав він.