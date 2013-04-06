Зурабов: Янукович може зустрітися з президентами країн МС наприкінці травня

Надзвичайний і Повноважний Посол Росії Михайло Зурабов не виключає, що зустріч Президента України Віктора Януковича з президентами країн Митного союзу відбудеться наприкінці травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам у Києві.

”Якщо підготовчі роботи до цієї зустрічі пройдуть організовано, і вдасться вийти на якийсь документ із тим, щоб він був готовий до підписання, не можна виключати, що зустріч у форматі президентів країн МС і Президента Віктора Януковича відбудеться наприкінці травня. І на цій зустрічі буде підписано якийсь документ”, - сказав М.Зурабов.

Він підкреслив, що в даному документі йдеться про пропозицію України отримати статус країни-спостерігача в Митному союзі.

”Власне, про це на сьогоднішній день йдуть переговори”, - зазначив М.Зурабов.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня 2012 року Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна повинна приєднатися до деяких положень Митного союзу.

6 березня 2013 року В.Янукович повідомив, що орієнтовно в квітні обговорить із президентами РФ, Казахстану та Білорусі питання про приєднання України до положень Митного союзу.