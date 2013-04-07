До місця акції опозиції у Києві вже стягують міліцію

Як передає кореспондент, близько двох десятків автобусів з міліцією та спецпризначенцями перебувають на прилеглих до парку вулицях, на деяких з яких, зокрема по вулиці Терещенківській, перекрито рух.

Працівники міліції також перебувають безпосередньо на місці проведення акції – в Парку ім. Шевченка.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня о 14.00 біля пам’ятника Т.Шевченку відбудеться запланована опозицією загальноукраїнська акція протесту проти дій влади.

Організатори очікують майже 30 тис. учасників.