До місця акції опозиції у Києві вже стягують міліцію
11:55, 07 квітня 2013Політика
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До місця проведення сьогоднішньої акції опозиції в Парку ім. Т.Шевченка у Києві стягнуто значні сили міліції.
Міліцію привезли на мітинг раніше за учасників / Фото Оксани Коваленко, УП
Як передає кореспондент, близько двох десятків автобусів з міліцією та спецпризначенцями перебувають на прилеглих до парку вулицях, на деяких з яких, зокрема по вулиці Терещенківській, перекрито рух.
Працівники міліції також перебувають безпосередньо на місці проведення акції – в Парку ім. Шевченка.
Як повідомляв УНІАН, 7 квітня о 14.00 біля пам’ятника Т.Шевченку відбудеться запланована опозицією загальноукраїнська акція протесту проти дій влади.
Організатори очікують майже 30 тис. учасників.
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