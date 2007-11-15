Рудьковський: затонулі судна не заважають ходити Керченською протокою

Затонулі судна не перешкоджають руху кораблів Керченською протокою, повідомив сьогодні на прес-конференції міністр транспорту та зв`язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «це (затонулі судна – УНІАН) фактично не перекриває канал (Керченська протока). Координати затонулих кораблів чітко визначені, лоцмани їх знають, і це не впливає на безпеку руху в Керченській протоці».

За словами міністра, питання підйому з дна затонулих суден обговорюватиметься з російською стороною, й підйом можливий вже найближчим часом.

Як повідомив М.РУДЬКОВСЬКИЙ, зокрема, завтра на зустрічі з міністром транспорту Російської Федерації планується визначити чіткі кроки спільних дій з даного питання.

Як повідомляв УНІАН, через шторм 10-11 листопада в Керченській протоці постраждало 15 суден, із них 5 затонули і 10 сіли на мілину. Зокрема, в південній частині протоки розламався навпіл російський танкер «Волгонефть-139». У результаті в море потрапило близько 1,2 тонн мазуту. Затонули також судна «Вольногорск», суховантаж "Хаш-Измаил", суховантаж "Нахичевань", "суховантаж "Ковель", які перевозили приблизно по 2 тис. тонн сірки. Інші (судно "Віра Волошина", баржа "Дика", баржа "Демира" і ще 7 барж) сіли на мілину.