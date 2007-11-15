У Литвина думають, що виборці і нардепи стали заручниками кількох людей

Голова Трудової партії України, представник Блоку Литвина Михайло СИРОТА вважає, що сьогодні український парламентаризм знаходиться в стадії активної руйнації.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі М.СИРОТИ з приводу початку та ефективності роботи нового парламенту.

«Потужні удари по українському парламентаризму, які ми отримали впродовж 2004-2006 років, не пройшли безслідно: парламентаризм України знаходиться сьогодні в стадії активної руйнації. Саме це є причиною такого початку неефективної роботи Верховної Ради”, - зазначив, зокрема, політик.

Крім того, М.СИРОТА переконаний, що у разі впровадження в конституційне правове поле положення про імперативний мандат народного депутата і повне зняття з нього недоторканності, неминуче настане повна деградація парламентаризму.

“Адже зараз всі народні депутати України виведені з процесу парламентської роботи. Все віддано на відкуп лідерам мегаблоків. По суті, народні депутати і суспільство стали заручниками нездатності домовитися між собою декількох лідерів олігархічних парламентських сил цих трьох мегаблоків”, - наголошує М.СИРОТА.

Політик вважає, що неефективна робота ВР несе в собі ще одну загрозу - громадяни на майбутніх виборах можуть просто відмовитися приходити на виборчі дільниці. “Відмова від свого виборчого права є дуже серйозною небезпекою, що стосується ст. 5 Конституції України, яка наголошує, що народ - єдине джерело влади. Якщо він відмовиться формувати останню, це стане неабиякою небезпекою для всього українського суспільства”, - наголошує М.СИРОТА, підкреслюючи, що “сьогодні треба говорити не стільки вже про формування коаліції у Верховній Раді, як про системне відновлення парламентаризму в Україні як такого».