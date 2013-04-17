У МЗС відповіли на звинувачення у перешкоджанні модернізації ЧФ РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це виконуючий обов’язки директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебійніс сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів про те, що російські ЗМІ звинувачують Україну в перешкоджанні модернізації ЧФ РФ.

“Наша позиція відома: модернізація тієї частини ЧФ, яка дислокується на території України, може відбуватися лише на підставі підписання відповідної двосторонньої міжурядової угоди. Як я розумію, з таким підходом погоджується і російська сторона. Проте на сьогодні такого проекту міжурядової угоди з боку Російської федерації не надходило”, - наголосив він.

За словами Є.Перебійніса, якщо такий проект буде надано, українська сторона його обов’язково розгляне.