Путін заборонив ремонтувати бойові кораблі за кордоном

Про це повідомляє російська газета «Известия».

«В.Путін заборонив Міноборони ремонтувати військові кораблі на зарубіжних корабельнях. Як повідомило «Известиям» джерело у військовому відомстві, президент відхилив пропозицію міністра оборони Сергія Шойгу відправити російські бойові кораблі на ремонт на зарубіжні верфі. Цю інформацію підтвердило і джерело «Известий» в Кремлі», - йдеться в статті.

Повідомляється, що В.Путін доручив організувати роботу з ремонту кораблів на російських верф’ях і зараз цим займається віце-прем'єр з ОПК Дмитро Рогозін.

За даними С.Шойгу, зараз 80% з більш ніж 1 тис. російських бойових і допоміжних суден виробили ресурс і експлуатуються за межами міжремонтних термінів. При цьому за Держпрограмою озброєнь до 2020 року заплановано ремонт всього 65 бойових кораблів, 12 спеціальних і 62 допоміжних суден. Одночасно з цим замість застарілих кораблів планується побудувати 113 бойових кораблів, вісім спеціальних і 65 суден забезпечення.

У той же час, за оцінками військових, російські верфі не здатні забезпечити ремонт і обслуговування всіх кораблів. Так, за даними Міноборони РФ, у 2012 році Об'єднана суднобудівна корпорація, яка об'єднує практично всі російські судноремонтні та суднобудівні заводи, не завершила ремонт шести і сервісне обслуговування на 157 кораблях і суднах ВМФ Росії.

Як повідомляв УНІАН, представники підприємств українського оборонно-промислового комплексу не раз заявляли про готовність долучитись до ремонту кораблів і суден Чорноморського флоту Російської Федерації.

7 березня 2012 міністри оборони України і Росії обговорили можливість ремонту і модернізації кораблів ЧФ РФ на українських заводах.

15 грудня 2012 в Севастополі близько 20 активістів громадських організацій «Союз робітників Севастополя» та «Червона гвардія Спартака» пікетували будівлю штабу ЧФ РФ з вимогою до Міністерства оборони Росії виплатити ПАТ «Сєвморзавод» 4100000 рублів заборгованості за відремонтований великий протичовновий корабель « Очаков ».

«Наявність цього боргу веде до подальшого знищення Севастопольського морського заводу імені Серго Орджонікідзе. Багато севастопольців позбавлені робочих місць на виробництві, що є гордістю нашого міста-героя », - йдеться в листі міністра оборони РФ С.Шойгу. Автори листа поскаржилися на те, що російський ВМФ, починаючи з 2009 року ремонтує свої кораблі за кордоном, одночасно вже кілька років не проводиться розрахунок за ремонт «Очакова».