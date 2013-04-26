Начальник колонії бідкається, що вже не знає, як вмовляти Тимошенко

Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко вагається щодо свого рішення стосовно участі у судовому засіданні, де відбуватиметься допит Петра Кириченка, який є свідком у справі про вбивство у 1996 році депутата Євгена Щербаня.

Про це повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України.

В ДПтС зазначають, що Ю.Тимошенко ще раніше була ознайомлена із повідомленням суду щодо запланованого на сьогодні, 26 квітня, допиту одного зі свідків у кримінальній справі стосовно вбивства Є.Щербаня.

«Однак, будучи поінформованою про це засідання, засуджена не висловлювала своєї позицію з цього приводу», - зауважують в пенітенціарній службі.

«Заяв від неї про готовність вирішення питання щодо необхідності її подальшого перебуванням у стаціонарному закладі задля етапування, а також щодо згоди чи не згоди брати участь у засіданні шляхом відеоконференції не находило», - інформують в службі.

Під час спілкування з керівництвом колонії на предмет окреслених питань Ю.Тимошенко, як і раніше, не надає однозначної відповіді на жодне з поставлених запитань, йдеться в повідомленні.

Зокрема, за результатами останнього спілкування із засудженою керівник колонії Ігор Колпащіков зазначив, що "сценарій поведінки Ю.Тимошенко залишається поки що незмінним", зазначили в ДПтС.

"Я вже не знаю, як її запитувати та як їй пояснювати, що ми готові у будь-який момент забезпечити її право на участь у судовому засіданні, як мінімум у двох варіантах – відеоконференція або етапування за умови дотримання усіх вимог законодавства та наявності її волі без звинувачень нас у подальшому", - сказав він.

Начальник колонії додав, що продовжує спроби отримати відповідь від засудженої, в той час коли всі необхідні заходи для етапування (конвой, міліція, ДАІ), як завжди, мобілізовані і також в очікуванні рішення Ю.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва на прохання захисту Ю.Тимошенко переніс на 26 квітня допит Петра Кириченка, який є свідком у справі про вбивство депутата і бізнесмена Євгена Щербаня.

18 січня 2013 року генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що ГПУ завершила розслідування кримінальної справи про вбивство Є.Щербаня. Ю.Тимошенко було вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.

У рамках судових слідчих дій на стадії досудового розслідування справи про вбивство Є.Щербаня допитано 6 свідків - Ігоря Мар'їнкова, Сергія Зайцева, Володимира Щербаня, Олександру Кужель, Сергія Таруту та Віталія Гайдука.