"Батьківщина": влада знову вдалася до шахрайських клонів, як у 2010-му

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії "Батьківщина".

"Влада знову повторює цинічний досвід місцевих виборів 2010 року: незаконні, шахрайські клони "Батьківщини", зареєстровані тоді, допущені до виборів мера Василькова і зараз. Ці фальшиві опозиціонери делегували своїх членів у виборчі комісії, щоб блокувати реєстрацію єдиного кандидата Сергія Сабова, висунутого партією "УДАР" від імені трьох опозиційних сил", - повідомили в "Батьківщині".

"Ця провокація робиться для того, щоб потім через підконтрольні ЗМІ розповідати про чвари всередині опозиції, про те, що "Батьківщина" бореться проти "УДАРУ", - йдеться в документі.

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"Партія ще раз наголошує, що Сергій Сабов висунутий у мери Василькова партіями "УДАР", "Батьківщина" та "Свобода" як єдиний узгоджений кандидат, тому будь-які заяви про блокування його реєстрації справжніми представниками "Батьківщини" є провокацією", - наголосили у "Батьківщині".

"Якщо подібні злочинні дії не будуть припинені, Об'єднана опозиція не буде визнавати вибори мера Василькова такими, що відбулися", - зазначено в заяві партії.

Як повідомлялося, під час місцевої кампанії 2010 року "Батьківщина" не змогла взяти участь у виборах у Київській та Львівській областях через те, що влада в обхід закону зареєструвала не справжні організації партії, а їх клони.