Опозиція заявляє про спробу влади зірвати вибори у Василькові

Відмова у реєстрації кандидатом у мери Василькова Сергія Сабова, якого висунули і підтримують три опозиційних сили, є технологією влади на зрив виборів у Василькові або створення сприятливих умов для кандидата від влади.

Про це йдеться у переданій УНІАН спільній заяві партії ”УДАР”, ВО ”Батьківщина» та ВО ”Свобода”.

”Ситуація з виборами у Василькові - це віддзеркалення ситуації по всій країні. Партії регіонів, для того, щоб утриматися при владі, сьогодні вибори не потрібні ніде - ні у Василькові, ні в столиці, ні в Чернівцях. Режим Президента Януковича прагне закріпитися будь-якими методами і незважаючи ні на що. Про які європейські принципи і стандарти тут може йтися? Особливо, коли влада запевняє про своє прагнення підписати Угоду про асоціацію з ЄС у листопаді цього року”, - підкреслили в опозиції.

Три опозиційних сили звертаються до міжнародних інституцій, представників дипломатичних місій демократичних країн з тим, аби вони звернули увагу на ситуацію з виборами у Василькові та відправили своїх спостерігачів для контролю за виборчим процесом у Василькові.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня «УДАР» заявив, що в судовому порядку добиватиметься реєстрації представника партії Сабова як єдиного кандидата від опозиційних сил на позачергових виборах міського голови Василькова, оскільки виборча комісія відмовилася реєструвати його для участі у виборах.

Причиною відмови стало те, що у виборчком нібито від Васильківської організації «УДАРу» було подано іншу кандидатуру.

6 травня ВО «Батьківщина» заявила, що єдиним узгодженим кандидатом від опозиції на виборах міського голови Василькова є Сабов.

В опозиції звинуватили Партію регіонів у тому, що вона спочатку взагалі намагалася не призначати вибори у Василькові, а зараз вдалася до брудних технологій, як, наприклад, спроба зареєструвати підставного кандидата.

Вибори міського голови Василькова повинні відбутися 2 червня.