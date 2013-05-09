Тимошенко: 9 травня - це не перемога Сталіна і не поразка Гітлера, а тріумф Людини

Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко закликала українців бути вдячливими і ввічливими з ветеранами Великої Вітчизняної війни.

Про це йдеться у переданому УНІАН привітанні Тимошенко з нагоди Дня Перемоги.

«Я знаю, що сьогодні є багато думок про те, що начебто не варто святкувати День 9 травня, що це не свято, а перемога одного тоталітаризму над іншим; що були жертви, а не було мети, що Україна не здобула, а втратила від цього...

Безперечно, така точка зору має право на існування і ми мусимо приймати її. Але я вас прошу: не дозвольте і не дайте використати цей день як привід для чергового розколу країни. У нас і так дуже багато причин для розколів, трагедій та скорбот і зовсім мало приводів для свят і надії. Давайте піднімемося над власними переконаннями, давайте будемо добрими, розумними, мудрими», - зауважила Тимошенко.

На її переконання, «9 травня - це не перемога Сталіна і не поразка Гітлера. 9 травня - це день тріумфу людського духу, мужності, героїзму і подвигу. Це не торжество ідеології, це – тріумф Людини! Це день тих наших дідусів і бабусь, які сьогодні, одягнувши медалі та ордени, гордо вийдуть на вулиці... Це найдорожче, що в них лишилося...», - наголосила Тимошенко.

Екс-прем’єр закликала співвітчизників бути вдячливими і ввічливими з ветеранами, бо їх залишилося небагато. «Не треба високих слів, пишних гасел, маршів. Просто подякуємо їм за те, що вони були, за те, що не скорилися, за те, що віддали своє життя, свою молодість. І хто б що зараз не говорив, вони боролися за Батьківщину і правда була на їхньому боці. Саме тому сьогоднішнє свято - День Перемоги - велике і святе свято!» - підкреслила Тимошенко.

Вона побажала ветеранам здоров'я і добра.