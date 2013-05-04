Представники трьох областей та Криму просять Януковича помилувати Тимошенко

Про це повідомляє сайт Тимошенко.

«Просимо проявити милосердя і згідно християнської традиції до свята Великодня прийняти рішення про звільнення Юлії Тимошенко від відбуття покарання, а також здійснити її повну юридичну та політичну реабілітацію», – наголошується у клопотаннях.

Представники громад наголошують, що помилування колишніх міністрів Юрія Луценка та Георгія Філіпчука «дало надію українцям на припинення політичних репресій, відновлення верховенства права, повернення нашої держави на демократичний європейський шлях розвитку».

У повідомленні нагадується, що за весь час перебування Тимошенко у в'язниці Януковичу було направлено понад 100 різних клопотань про помилування екс-прем'єра.

Раніше до Адміністрації Президента були передані клопотання Львівської обласної, Луцької міської та Тернопільської міської рад, колишніх урядовців, представників громадськості практично всіх регіонів України.

З клопотаннями про помилування Тимошенко до Януковича також зверталися відомі українські дипломати, народні депутати-жінки, представники громадянського суспільства, відомі українські юристи, медики, спортсмени, архієпископи та глави українських церков, Українська Гельсінська спілка з прав людини.

Як повідомляв УНІАН, Тимошенко засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з РФ у 2009 році.

З кінця 2011 року Тимошенко відбуває покарання в Качанівській виправній колонії (м. Харків), однак з 9 травня 2012 року вона перебуває на лікуванні в ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові. Проти неї порушено ще кілька кримінальних справ.

27 квітня Комісія при Президентові у питаннях помилування відхилила клопотання народних депутатів-жінок про помилування Тимошенко.