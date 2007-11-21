Україна вводить безвізовий режим для Болгарії і Румунії

Україна вводить безвізовий режим з Болгарією і Румунією з моменту набуття чинності угоди з Європейським Союзом про спрощення оформлення віз, підписаною 18 червня 2007 року в Люксембурзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів.

«Після саміту Україна-ЄС постало питання про надання безвізового режиму Румунії і Болгарії. Позиція України була чітко задекларована: ми надаємо безвізовий режим Румунії і Болгарії синхронно з набуттям чинності угодою про спрощений візовий режим для українців. Таке рішення сьогодні ухвалене урядом України», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Міністр уточнив, що правила в`їзду і виїзду іноземців на територію України регулюються відповідною постановою Кабінету Міністрів. «Для введення безвізового режиму не потрібно приймати закон», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС підписали Угоду про спрощення візового режиму 18 червня цього року і сподіваються на її ратифікацію до кінця року.

20 вересня комісар ЄС з питань зовнішніх відносин і Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР заявила, що ЄС пов`язує набуття чинності угоди про спрощення візового режиму з Україною з відміною Україною в`їзних віз для громадян Румунії і Болгарії, які приєдналися до ЄС з 1 січня 2007 року.

Разом з тим представники МЗС України заявили, що питання про введення безвізового режиму Румунії і Болгарії не пов`язане з набуттям чинності угодою про спрощений візовий режим між Україною і ЄС.