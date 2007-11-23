Фракції у ВР не встигли впоратися з документами (оновлена)
13:58, 23 листопада 2007Політика
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Вирішили, що на сьогодні досить...
Перерву у ВР продовжено до 14.30, оскільки не завершено процедуру оформлення документів щодо створення фракцій.
Після завершення перерви, о 14.30, депутати від фракції НУ-НС взагалі не з’явилися у сесійній залі. Головуюча на засіданні ВР представник Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА, закрила перше пленарне засідання парламенту шостого скликання. Така заява викликала обурення членів фракції БЮТ, вони відмовилися покидати сесійну залу.
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