У Литвина вважають, що Богатирьова нічого не порушила. Просто ігнорувала...

Блок Литвина має намір прийти на пленарне засідання Верховної Ради у четвер, 29 листопада. Про це в інтерв`ю Радіо Ера-fm сказав депутат Ради, член фракції БЛ Михайло Сирота.

"Я, принаймні, і блок Литвина йдемо у наступний четвер в сесійний зал", - сказав він.

На думку Сироти, призначення наступного засідання Ради на 29 листопада головуючою на засіданні 23 листопада представницею Партії регіонів Раїсою Богатирьовою не є порушенням регламенту, повідомляє Главред.

"Я б не сказав, що це порушення регламенту, це скоріше невиконання, недотримання норм регламенту", - сказав він.

Представник Блоку Литвина зауважує, що безпосередньо після оголошення про призначення засідання на четвер, ніхто з парламентарів не висловив свого протесту проти цього.

Сирота також підкреслює, що в ході першого засідання Ради 6-го скликання частково не був виконаний регламент і відносно затвердження порядку денного.

Він також сказав, що сумнівається в тому, що членові тимчасової президії, представникові блоку "Наша Україна - Народна Самооборона" Роману Зваричу вдасться провести засідання Ради 27 листопада.

"Ну, він може прийти у вівторок, але самостійно провести засідання Роману Зваричу навряд чи вдасться, і це зрозуміло", - вважає Сирота.