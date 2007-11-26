Янукович вирішив, як треба реабілітувати покараних злочинців

Кабінет Міністрів України розпорядженням № 1030-р від 21 листопада 2007 року затвердив план заходів щодо забезпечення соціальної адаптації осіб, які відбували покарання в установах позбавлення волі, на період до 2009 року.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА розміщено на офіційному сайті Верховної Ради.

Уряд зобов’язав Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство сім`ї, молоді та спорту, Державний департамент з питань виконання покарань, Раду міністрів АРК, обласні, Київську та Севастопольську міські держадміністрації кожного півріччя надсилати в Міністерство праці та соціальної політики інформацію про виконання плану заходів.

Зокрема, Мінпраці та інші центральні органи виконавчої влади повинні у другому кварталі 2008 року розробити проект Концепції соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі, на період до 2009 року.

Регіональні органи влади повинні забезпечити функціонування мережі центрів соціальної адаптації осіб, спеціальних будинків-інтернатів, спеціальних відділень при інтернатних установах і спеціальних гуртожитків з урахуванням фінансових можливостей та регіональних потреб.