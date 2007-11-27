Кириленко: у брата та племінника Ющенка на час політради були інші справи

Лідер партії «Народний Союз Наша Україна" В’ячеслав КИРИЛЕНКО наголошує, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не причетний до зриву засідання Політради партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи, зокрема, відсутність на засіданні Політради членів Політради Петра та Ярослава ЮЩЕНКІВ, Віри УЛЬЯНЧЕНКО та інших наближених до Президента осіб.

«Відсутність цих прізвищ говорить про те, що у них в цей час були інші справи», - сказав В.КИРИЛЕНКО, назвавши це випадковістю. Водночас він наголосив, що «робота по зриву кворуму відбулася за плечима Президента».

Він також не погодився з тим, що сьогоднішня ситуація свідчить про розкол у партії.

Як повідомляв УНІАН, у сьогоднішньому засіданні Політради НСНУ взяли участь менш ніж 50 осіб із 196 членів Політради партії.