Кириленко: у брата та племінника Ющенка на час політради були інші справи
16:02, 27 листопада 2007Політика
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Ситуація не свідчить про розкол
|В’ячеслав Кириленко
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи, зокрема, відсутність на засіданні Політради членів Політради Петра та Ярослава ЮЩЕНКІВ, Віри УЛЬЯНЧЕНКО та інших наближених до Президента осіб.
«Відсутність цих прізвищ говорить про те, що у них в цей час були інші справи», - сказав В.КИРИЛЕНКО, назвавши це випадковістю. Водночас він наголосив, що «робота по зриву кворуму відбулася за плечима Президента».
Він також не погодився з тим, що сьогоднішня ситуація свідчить про розкол у партії.
Як повідомляв УНІАН, у сьогоднішньому засіданні Політради НСНУ взяли участь менш ніж 50 осіб із 196 членів Політради партії.
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