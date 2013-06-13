Грібаускайте оцінила шанси України на підписання Угоди про асоціацію

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на прес-конференції у Братиславі після 18-го cаміту глав держав Центральної Європи.

При цьому Грібаускайте зауважила, що «ситуація все ще складна, ми ще не вийшли на фінальний етап. І доля Вільнюського саміту ще остаточно не вирішена, але обидві сторони шукають компроміс. І саме це є нашим месиджем нашим партнерам у ЄС та Україні».

За її словами, справа екс-прем’єра Юлії Тимошенко є важливою в цьому контексті: «Справа Тимошенко - це певний символ того, що відбувається з опозицією, це символ реформування органів юстиції».

На тему: Янукович радіє, що у Братиславі з ним були дружелюбні

Водночас Президент Литви сказала: "Ми як члени ЄС кажемо: ми відкриті до укладення та підписання угоди з Україною... Не можна говорити, що лише одна сторона є відповідальною за все, що відбувається. Процес інтеграції тривалий і відповідальний, Україна потребує глибинних реформ різних сфер життя".

За її словами, Україна робить багато, але найперше - реформи мають служити народу України, демократизації України і бути корисними для самої України.