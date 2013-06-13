Янукович радіє, що у Братиславі з ним були дружелюбні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам (УНІАН: Янукович у Братиславі бере участь у роботі 18-го саміту глав держав Центральної Європи).

“Ми сьогодні не почули від жодної країни негативного ставлення проєвропейських прагнень України чи невиконання нею критеріїв”, - сказав Президент.

Він зауважив, що Україна, безумовно, має домашнє завдання і активно працює над реформами, над втіленням в країні європейських стандартів, розвитку економіки тощо.

Янукович підкреслив, що все це робиться для України і заради України.

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“Питання євроінтеграції - це наша стратегічна мета, яку ми перед собою поставили”, - сказав Янукович.

Він також зауважив, що в листопаді - коли Україна має підписати Угоду про асоціацію з ЄС - життя не закінчується, і Україна вже сьогодні працює над втіленням в життя вищезазначеної угоди.

“Листопадом місяцем життя не закінчується, життя продовжується, і ми вже сьогодні працюємо над імплементацією тих законів, тих реформ, які ми прийняли, які нас наближають до європейських стандартів”, - сказав Президент, зауваживши, що Україна системно підійшла до вирішення всіх проблемних питань.