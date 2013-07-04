У сесійній залі ВР на Шуфрича впав шматочок 15-тонної люстри (відео)

У Верховній Раді на народного депутата від Партії регіонів Нестора Шуфрича впав шматочок 15-тонної люстри.

Про це повідомляється в сюжеті програми «1+1» ТСН.Особливе.

“Поки він потирав голову, колеги почали шукати причину переполоху. Причиною ж виявилися скельця люстри. Шуфрич відбувся переляком, хоча небезпека була дійсно великою, і не тільки для нього”, - зазначалося в сюжеті.

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Журналісти нагадують, що люстра у Верховній Раді зроблена з металу і скла. Діаметр плафону - 16 метрів. “Над головами нардепів висить близько 15 тонн загрози. Про те, що законотворців може прибити у будь-який момент, повідомлялося ще минулої осені. Нагадаємо, металоконструкції, які тримають купол над сесійним залом, - прогнили. А депутати не виділяють грошей ані на реставрацію люстри, ані на ремонт самого куполу”, - йдеться в сюжеті.

Шуфрич поставився до цього інциденту з гумором, і сказав журналістам, що все нормально. «Я думаю, що від напруги, яка сьогодні спостерігається у Верховній Раді, вже навіть наша люстра не витримала, і на окремих депутатів, які дисципліновано пришли раніше до сесійного залу, відповідно, відчули відповідну енергетику», - сказав депутат.