ЗМІ: На нардепів може впасти купол Верховної Ради

Напередодні відкриття осінньої сесії, останньої, для депутатів нинішнього, шостого скликання, у Верховній Раді б'ють на сполох. Металоконструкції, які скріплюють величезний скляний купол, що вінчає будівлю парламенту, прогнили, - пише Комсомольська правда в Україні.

Народні обранці побоюються, що тонни скла і металу обрушаться вниз. Не виключено, в розпал чергового засідання. - За останні роки не виділяли грошей ні на реставрацію, ні хоча б на ремонт купола. Нам, депутатам, залишається тільки сподіватися, що співробітники, що відповідають за технічну безпеку будівель Верховної Ради, хоча б в курсі проблеми і дають оцінку стану купола, - розповів журналістам перший заступник голови комітету з питань регламенту Сергій Сас.

Конструкції куполу складені з металу, скла звичайного і комбінованого (кольорового), причому сам діаметр плафона - 16 метрів. Враховуючи висоту конструкції (близько 10 метрів), площа скляної поверхні становить не менше 500 "квадратів". А оскільки товщина скла - мінімум сантиметр (адже воно має витримувати зимові снігопади і градини діаметром у півтора-два сантиметри), над головою нардепів знаходиться до п'ятнадцяти тонн скла і металу. І це без урахування ваги металевого шпиля на даху і кришталевої люстри у формі соняшника, яка висить під куполом (ще 15 тонн). - У парламенті, звичайно, є інженерна група, яка слідкує за тим, щоб споруда була в порядку. Але купол потребує капітального ремонту: адже є поняття "втома металу", а він експлуатується вже десятки років і потребує термінової діагностики, - вважає депутат Віктор Швець.

Самі депутати до загрози ставляться з гумором. Як тільки "КП" викладала суть проблеми, починали фантазувати, які з фракцій зможуть вижити після "Купол-апокаліпсису", а яким не пощастить. Опозиціонери жартували - мовляв, "накриє", в основному, представників парламентської більшості. Ті відповідали, що без команди з вулиці Банкової навіть купол не трісне.

- А за ремонт проголосуємо. Неодмінно. Як тільки знайдемо грошей на ремонт, - пообіцяв Михайло Чечетов.