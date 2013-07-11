Адвокат вдови Гонгадзе скаржиться, що Пукач півроку вивчає протоколи

Екс-генерал МВС України Олексій Пукач, засуджений до довічного ув’язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, уже понад півроку вивчає протоколи судових засідань, затримуючи таким чином призначення дати апеляції до розгляду.

Про це УНІАН повідомила адвокат вдови журналіста Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко.

"Пукач досі – з січня місяця - вивчає протоколи судових засідань, отож дату апеляційного розгляду справи не призначено і справу до апеляційного суду не передано. Важко пояснити, чому Пукачу дозволено так довго затягувати ознайомлення з протоколами засідань, у яких він особисто брав участь. Пригадую, що, скажімо, Валерія Іващенка (екс-керівника Міноборони – УНІАН), який вивчав протоколи близько місяця, суд обмежив у часі. На жаль, подвійні стандарти у правосудді стали надто частим явищем", - сказала Теличенко.

Вона нагадала, що подана нею апеляційна скарга на вирок Пукачу стосується лише того, що в ході судового процесу мотиви вбивства журналіста встановлено не повністю.

Теличенко також зазначила, що Пукач теж подав апеляцію на рішення суду першої інстанції, а Генеральна прокуратура вирок не оскаржувала.

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Довідка УНІАН. Вбивство Гонгадзе було скоєно восени 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України - Валерія Костенка, Миколу Протасова та Олександра Поповича, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 13 років.

Ще один обвинувачений – Пукач – перебував у розшуку з 2005 року. 21 липня 2009 року в селі Молочки Чудновського району Житомирської області він був затриманий.

29 січня Печерський райсуд Києва виніс вирок Пукачу, засудивши його до довічного позбавлення волі за вбивство журналіста.

Після оголошення вироку Пукач заявив, що вирок йому буде зрозумілий лише тоді, коли поряд із ним сидітимуть екс-президент Леонід Кучма та колишній глава Адміністрації Президента Володимир Литвин. У відповідь на запитання судді Анатолія Мельника, чи зрозумілий йому вирок, Пукач заявив: «Він буде зрозумілий тільки тоді, коли Кучма і Литвин будуть зі мною».

Литвин згодом заперечив правдивість заяв засудженого і заявив, що Пукач говорить те, що йому навіюють. «А що йому ще залишається, крім того, як говорити те, що йому навіюють? По суті справи всі, які потрібні були, свідчення я в свій час давав. Очевидно, час уже припинити знущатися», - сказав Литвин.