Суд задовольнив позов матері Гонгадзе

Про це під час прес-конференції в УНІАН повідомив адвокат Лесі Гонгадзе Олег Король.

За словами адвоката, Печерський суд у своєму рішенні постановив визнати недостовірною інформацію, яка була поширена у Верховній Раді про хід та результати розслідування кримінальної справи за фактом умисного вбивства журналіста Гонгадзе, а також в статтях низки українських ЗМІ, зокрема у щотижневику МВС "Іменем Закону", у 2000 році.

Таким чином, як додав адвокат, МВС України, а також Джига мають спростувати поширену інформацію про те, що Гонгадзе мав звичку позичати у друзів невеликі суми грошей і не повертати їх, у нього був борг у розмірі 5 тис. доларів; він протягом останніх трьох місяців життя не платив за орендовану їм квартиру, позичив велику суму грошей і виїхав за межі України, а також інформацію про те, що він як громадянин України брав участь у грузино-абхазькому конфлікті в 1993 році у складі грузинської армії, зробивши тим самим злочин, а також про те, що, перебуваючи в Туреччині, він орендував автомобіль, потрапив у ДТП, віддав внутрішній український паспорт у якості застави і не розрахувався за ремонт автомобіля.

Крім того, суд вирішив стягнути з МВС і Джиги на користь Лесі Гонгадзе по 1 гривні моральної шкоди.

Суму моральної шкоди Король на прес-конференції пояснив тим, що Леся Гонгадзе не хотіла, аби українці вважали, що мати наживається на імені загиблого сина.

За словами адвоката Гонгадзе, суд виніс рішення 18 червня цього року.

Довідка УНІАН. Вбивство Г.Гонгадзе було скоєне восени 2000 року.