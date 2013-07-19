У Києві судять активістів, затриманих вночі на Майдані

Шевченківський районний суд Києва закрив справу, порушену проти двох активістів Ігоря Галактіонова та Ігоря Гаркавенка, затриманих під час акції проти свавілля міліції на Майдані Незалежності в ніч з 18 на 19 липня. Про це повідомила народний депутат від “УДАРу” Оксана Продан, яка була присутня на судовому засіданні, повідомили УНІАН у прес-службві партії «УДАР».

"Суд закрив справи у зв’язку з відсутністю складу правопорушень. Ці справи слухали у приміщенні Шевченківського суду по вул. Білоруській. Наразі я повертаюся до центрального приміщення суду на Смірнова-Ласточкіна на підтримку решти активістів. Бо судові засідання ще тривають”, - повідомила Продан.

Водночас, як розповів юрист “УДАРу”, помічник Віталія Кличка, Володимир Бондаренко одного з активістів - Юрія Андрєєва - суд оштрафував на 85 грн.

Судові засідання щодо інших активістів тривають.

Як повідомляв УНІАН, вночі з 18 на 19 липня спецпідрозіл МВС "Беркут" розігнав мітинг учасників пішої ходи з Врадіївки на Майдані Незалежності у Києві.

Під час розгону мітингу проти свавілля міліції на Майдані Незалежності у Києві міліція затримала вісьмох учасників акції, але вранці відпустила їх. За словами координатора Врадіївської ходи Василя Любарця, один з учасників акції потрапив до лікарні.