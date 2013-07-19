"Беркут" розігнав мітинг на Майдані

Люди стали в коло, співали гімн України, і кричали "Зрадники у погонах", "Слава Україні, смерть ворогам", "Зека геть".

"Беркут" по одному висмикував людей, і виносив за руки і ноги. Одному з учасників мітингу стало зле. "Беркут" також відібрав раніше встановлені два намети. Людей саджали в автобуси, на яких вони приїхали до Києва. Хтось з націоналістів кинув димову шашку.

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Начальник "Беркуту" Александров наказав відтісняти людей далі до метро "Хрещатик". Під час тисняви дісталося камері 5 каналу, передає Українська правда з посиланням на активістів, що знаходяться біля наметів.

Перед цим представник київського управління благоустрою з 23:15 намагався вручити учасникам мітингу на Майдані повідомлення про незаконність встановлення наметів.

Однак люди відмовились приймати повідомлення, заявивши, що не знають, хто власник наметів. Вони також не погодились, що намети — це тимчасова архітектурна форма, як сказано у приписі.

"Це спортивні намети, які нічим не кріпляться. Тому люди розглядають їх як просто майно громадян, і не погоджуються згортати", - розповів він.

Наразі біля наметів знаходиться 130-150 осіб. Серед них - матері, які прийшли у четвер під МВС, щоб розповісти про знущання правоохоронців на їхніми синами. Там є люди з Полтави і Кіровоградщини, які долучились до ходи і пішки йшли до Києва. Але людей з Врадіївки там немає.