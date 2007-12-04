Почалося голосування за обрання голови парламенту

З 19.10 до 20.10 у ВР оголошено голосування щодо кандидатури Арсенія Яценюка на посаду спікера.

Як передає кореспондент УНІАН, до представників лічильної комісії, які видають бюлетені для голосування, вишукувалась довжелезна черга депутатів з фракцій БЮТ та “Наша Україна – Народна самооборона”. Також у черзі стоять представники фракції Блоку Литвина.

За процесом голосування спостерігають депутати з фракції Партії регіонів.

Першими проголосували лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО та її заступник Олександр ТУРЧИНОВ. Одразу після цього вони вкинули свої бюлетені в урни і залишилися біля них, щоб контролювати процес голосування.