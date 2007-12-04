Почалося голосування за обрання голови парламенту
19:19, 04 грудня 2007Політика
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Першою проголосувала Тимошенко
З 19.10 до 20.10 у ВР оголошено голосування щодо кандидатури Арсенія Яценюка на посаду спікера.
Як передає кореспондент УНІАН, до представників лічильної комісії, які видають бюлетені для голосування, вишукувалась довжелезна черга депутатів з фракцій БЮТ та “Наша Україна – Народна самооборона”. Також у черзі стоять представники фракції Блоку Литвина.
За процесом голосування спостерігають депутати з фракції Партії регіонів.
Першими проголосували лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО та її заступник Олександр ТУРЧИНОВ. Одразу після цього вони вкинули свої бюлетені в урни і залишилися біля них, щоб контролювати процес голосування.
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