Янукович замінив заступника голови Нацагентства з держслужби

Янукович призначив Юлію Ковалевську першим заступником голови Національного агентства України з питань держслужби.

Президент України Віктор Янукович своїм указом № 411/2013 призначив Юлію Ковалевську першим заступником голови Національного агентства України з питань державної служби. Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

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