Янукович замінив заступника голови Нацагентства з держслужби
21:39, 30 липня 2013Політика
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Янукович призначив Юлію Ковалевську першим заступником голови Національного агентства України з питань держслужби.
Ковалевська стала заступником голови Нацагенства
Президент України Віктор Янукович своїм указом № 411/2013 призначив Юлію Ковалевську першим заступником голови Національного агентства України з питань державної служби.
Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.
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