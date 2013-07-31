Євродепутат: Доля Угоди про асоціацію з ЄС не повинна залежати від Тимошенко

Про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Це неправильно утримувати жінку у в'язниці але я впевнена, що доля країни не може залежати від однієї людини", - зазначила Гурмаї. При цьому євродепутат додала, що поставила це запитання самій Тимошенко під час їхньої зустрічі, і екс-прем'єр висловила таку саму позицію. "Я дуже рада, що вона погодилася з цим", - додала Гурмаї.

Вона розповіла, що вчора, 30 липня, вона разом зі своїми колегами з Європарламенту більше години проводили зустріч з Тимошенко в лікарні, а також були в колонії, в якій Тимошенко відбуває покарання. Окрім самої зустрічі з Тимошенко, європарламентарій мала зустріч з персоналом, який обслуговує Тимошенко в лікарні і колонії.

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Гурмаї констатувала, що Тимошенко утримується в дуже хороших умовах, кращих, ніж багато інших ув’язнених. "Ми провели з нею годину, вона перебуває в хорошій формі", - сказала Гурмаї, додавши, що вони були раді почути, що українські лікарі тісно співпрацюють з німецькими колегами в питаннях лікування Тимошенко.

Євродепутата стурбувала дорожнеча лікування Тимошенко. "Я вважаю, що дуже важливо пояснити ситуацію з Тимошенко, якщо їй необхідна операція, значить, потрібно її робити. Я зрозуміла, що це дуже дорого коштує", - підкреслила Гурмаї. За її словами, в ході зустрічей з лікарями депутат з'ясувала, що лікування Тимошенко впродовж її ув’язнення коштуватиме більш як 200 млн. грн, що більше ніж потрібно на операцію. "Це для нас був шок", - додала вона.

При цьому депутат сказала, що під час зустрічі сама Тимошенко нічого не говорила про необхідність операції за кордоном.

Кажучи про самміт у Вільнюсі, євродепутат не погодилася, що це буде останній шанс підписати Угоду про асоціацію. "Ніколи не говори ніколи", - зазначила Гурмаї, водночас погодившись, що самміт у Вільнюсі є найбільш відповідним моментом для підписання.