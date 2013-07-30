Фюле: Україна демонструє позитивний тренд на шляху до асоціації з ЄС

Про це сказав єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Штефан Фюле в опублікованому сьогодні інтерв'ю польському виданню Gazeta Wyborcza.

"Звичайно, що Україна зможе в листопаді підписати договір про асоціацію, це залежить від неї самої. Позицію в цій справі чітко висловила Рада Європейського союзу: країна повинна припинити вибіркове правосуддя, реформувати виборче законодавство та показати прогрес в запровадженні європейських стандартів", - сказав він.

"Бачу певний позитивний тренд: уряд розуміє, наскільки важливою є договір для країни та для нас", - відзначив Фюле.

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Єврокомісар також висловив впевненість у тому, що українська влада однозначно хоче інтеграції з Європейським Союзом, а не вибирає між заходом та Митним союзом, створеним Російською федерацією.

Фюле також сказав, що ЄС не підготував жодного "плану Б" в справі договору про асоціацію з Україною, наголосивши, що навіть, якщо з якихось причин цей документ не буде підписаний, - це не штовхне Україну в обійми Росії.

"Якщо так не станеться, то це не зменшить ролі України в регіоні, навпаки - посилить її та створить більші можливості співпраці з усіма сусідами, в тому числі, з Росією", - сказав він.

Водночас він не дав прямої відповіді на запитання журналіста, чи звільнення з тюрми екс-глави українського уряду Юлії Тимошенко залишається обов’язковою умовою для підписання договору про асоціацію.