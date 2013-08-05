Євродепутат Брок шокований поведінкою колег, які відвідали Тимошенко

Про це йдеться в офіційному прес-релізі, який сьогодні розповсюдив офіс Брока, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщині».

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"Сьогодні спливає вже два роки з того моменту, як Юлію Тимошенко було незаконно заарештовано, що три місяці тому констатував Європейський суд з прав людини. Пізніше її засудили до семи років ув’язнення в результаті вкрай суперечливого судового процесу", - нагадується у прес-релізі.

За словами Брока, "це – очевидний приклад вибіркового правосуддя, подібне є неприйнятним».

"Через два роки після її арешту настав час вирішити цю проблему вибіркового правосуддя і звільнити Тимошенко з в’язниці", - наголосив він.

Крім того, Брок прокоментував нещодавній візит депутата Європарламенту Зіти Гурмай до Тимошенко.

«Я шокований поведінкою делегації соціалістів та угорського депутата Європарламенту Зіти Гурмай, яка облудним шляхом втерлась в довіру Тимошенко та дала неналежну і непрофесійну оцінку стану її здоров’я. Я також вражений тим, що ця депутат-соціаліст приймає існування вибіркового правосуддя. Скоріш за все, це пов’язано з комуністичною традицією її партії», - зазначив він.