Тимошенко каже, що Ющенко готовий знову внести її кандидатуру

Президент України Віктор ЮЩЕНКО готовий удруге внести до ВР подання щодо кандидатур прем`єр-міністра і міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила кандидат на посаду прем`єр-міністра, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні журналістам у Верховній Раді.

«Президент сказав, що він готовий удруге внести подання щодо кандидатур прем`єр-міністра і міністрів. Він бачив, що ці 227 голосів у коаліції є, і всі проголосували «за», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона впевнена, що фальсифікація результатів електронного голосування відбулася, зокрема й тому, що Партія регіонів боїться «призначення нового генерального прокурора, нового міністра внутрішніх справ».

За її словами, зараз голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК ініціює проведення зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА з лідерами всіх парламентських фракцій.

Лідер БЮТ також припустила, що наступне голосування за затвердження прем`єр-міністра може відбутися після зустрічі депутатів з Президентом.

У свою чергу, депутат від фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО уточнив, що спікер Верховної Ради А.ЯЦЕНЮК міг би продовжити роботу парламенту з 16.00. «Але він цього не може зробити тільки тому, що за цей час Партія регіонів фактично знищила робоче місце голови Верховної Ради», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він додав, що на робочому місці голови ВР поламані мікрофони, відключене живлення і висмикнуті всі комунікаційні кабелі і шнури.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада не підтримала кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем`єра – “за” проголосували 225 депутатів.

За словами представників коаліції, сьогодні під час голосування за призначення Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем`єра не спрацювали картки депутатів від БЮТ Івана ДЕНЬКОВИЧА і Ярослава ФЕДОРЧУКА, а також депутата від НУ-НС Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА. Крім того, член фракції Партії регіонів Владислав ЛУК’ЯНОВ вилучив із системи голосування картку голови ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА.