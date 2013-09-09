В Україну повертається літо, на півдні до +25

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі - 7-12°, на узбережжі морів - до 15°; вдень - 18-23°, на Закарпатті та півдні країни - до 25°.

По Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці окремі тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі - 7-12°, вдень - 18-23°.

По м. Києву мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі - близько 10°, вдень - 20-22°.

9 вересня температура води становила в Чорному та Азовському морях 18-22°, в районі Одеси - 14°; в Дніпрі біля Києва - 15°.