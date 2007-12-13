Бютівець Ляшко пошарпався з регіоналом Лук`яновим (додане фото)

У Верховній Раді під час формування порядку денного пленарного засідання сталася сутичка між депутатом із фракції БЮТ Олегом ЛЯШКОМ і депутатом із фракції Партії регіонів Владиславом ЛУК’ЯНОВИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, сутичка сталася після того, як В.ЛУК’ЯНОВ піднявся на трибуну для викладу своєї точки зору про те, як відбувалося голосування за кандидатуру прем`єр-міністра України.

У той момент, коли депутат-“регіонал” став перераховувати норми регламенту і закону про Кабінет міністрів, які нібито порушив голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК, із залу вийшов депутат від БЮТ О.ЛЯШКО і спробував відвести В.ЛУК’ЯНОВА з трибуни. У цей момент до трибуни підішли декілька депутатів із фракцій БЮТ і Партії регіонів і розвели О.ЛЯШКА і В.ЛУК’ЯНОВА , зупинивши бійку, що почалася між ними.