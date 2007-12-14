Родичку Ющенка можуть удостоїти звання «Праведниці народів світу»

В Ізраїлі родичку Президента України Віктора Ющенка може бути удостоєно звання "Праведниці народів світу". Цією почесною відзнакою єрусалимський меморіальний комплекс "Яд-Вашем" нагороджує тих, хто у часи Другої світової війни рятував євреїв.

Як повідомили "Німецькій хвилі" у департаменті зв’язків з пресою "Яд-Вашем", Президент України під час зустрічі із головою комплексу Авнером Шалевом у Києві, передав йому низку документів, що засвідчують героїзм родички глави держави у часи Другої світової війни. Йдеться про Марію Голуб – хрещену матір президента, двоюрідну сестру його матері Варвари Ющенко. За словами свідків подій, Марія Голуб, уродженка села Хоружівки Сумської області, упродовж дев’яти місяців, наражаючи себе на небезпеку, переховувала трьох єврейських дівчат. Очікується, що найближчим часом спецкомісія "Яд-Вашем" розгляне надані Ющенком документи та затвердить рішення про посмертне нагородження родички Президента званням "Праведниці народів світу". На сьогодні цю відзнаку отримали понад дві тисячі українців.