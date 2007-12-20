Яценюк вважає, що Конституцію не можна змінювати під ситуацію

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що не можна змінювати Конституцію України “під ситуацію”.

Про це повідомляє інформаційний сайт “Razom” з посиланням на інтерв’ю А.ЯЦЕНЮКА журналу “Профиль”.

Він зазначає, що прийняття змін до Конституції є “питанням дуже важливим”.

Водночас, за словами голови ВР, при прийнятті змін до Конституції варто керуватися декількома принципами. А.ЯЦЕНЮК вважає, що “не можна змінювати Конституцію під ситуацію, чого в нас дуже багато хто бажає”.

За його словами, “зміни до Конституції - це не миттєвий процес” і їх повинна розробляти “конституційна асамблея або конституційна рада, куди ввійдуть усі - починаючи від народних депутатів і закінчуючи представниками наукової еліти, громадськості».

На думку голови Верховної Ради, після цього має бути проведений всенародний референдум, а потім - голосування у залі парламенту. «Не потрібно поспішати. Адже діюча Конституція теж дієздатна, а правові проблеми можна врегулювати прийняттям законів і рішенням Конституційного суду», - переконаний А.ЯЦЕНЮК.