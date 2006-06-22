Тимошенко вже планує поїздки до Путіна і Туркменбаши
15:06, 22 червня 2006Політика
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Лідерка БЮТ все ж чекає голосування
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО планує на посаді прем’єр-міністра здійснити перші поїздки до тих країн, з якими потрібно врегулювати питання постачання газу в Україну.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам у Верховній Раді.
«Я, як і обіцяла, зроблю поїздки, які стосуються врегулювання питань по газу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Водночас вона наголосила на тому, що доки не відбулося голосування, конкретні плани складати зарано.
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