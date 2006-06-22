Тимошенко вже планує поїздки до Путіна і Туркменбаши

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО планує на посаді прем’єр-міністра здійснити перші поїздки до тих країн, з якими потрібно врегулювати питання постачання газу в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам у Верховній Раді.

«Я, як і обіцяла, зроблю поїздки, які стосуються врегулювання питань по газу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас вона наголосила на тому, що доки не відбулося голосування, конкретні плани складати зарано.