На недобудованій ялинці в Києві підняли прапор ЄС (фото)
13:24, 01 грудня 2013Політика
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Учасники акції протесту в Києві підняли прапор Європейського Союзу на недобудованій новорічній ялинці на Майдані Незалежності
Ялинку обвішали прапорами / Фото: Твіттер @Katafeich
Як передає кореспондент УНІАН, кілька мітигувальників вилізли на конструкцію новорічної ялинки, встановлену на Майдані Незалежності, і підняли на ній прапор Європейського Союзу.
Крім того, мітингувальники повністю прибрали щити і огорожі з Майдану.
До цього часу з Майдану на вимогу мітингувальників виїхала і комунальна техніка.
Зараз люди почали збиратися вже на Європейській площі.
Активісти на автомобілях допомагають перегороджувати вулиці, що оточують Майдан Незалежності вулиці.
Нагадаємо, саме установка ялинки стала формальною причиною вчорашнього розгону Євромайдану Беркутом.
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