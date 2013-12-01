На недобудованій ялинці в Києві підняли прапор ЄС (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, кілька мітигувальників вилізли на конструкцію новорічної ялинки, встановлену на Майдані Незалежності, і підняли на ній прапор Європейського Союзу.

Крім того, мітингувальники повністю прибрали щити і огорожі з Майдану.

До цього часу з Майдану на вимогу мітингувальників виїхала і комунальна техніка.

Зараз люди почали збиратися вже на Європейській площі.

Активісти на автомобілях допомагають перегороджувати вулиці, що оточують Майдан Незалежності вулиці.

Нагадаємо, саме установка ялинки стала формальною причиною вчорашнього розгону Євромайдану Беркутом.