Мітингувальники розігнали міліцію на Майдані Незалежності

Мітингувальники, які прийшли на Майдан Незалежності від парку Шевченка, в лічені хвилини очистили Майдан Незалежності від встановлених міліцією огорож.

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники розбирали щити, скандуючи: «Банду геть».

Міліція спішно залишила Майдан. Зараз мітингувальники прибирають з Майдану комунальну техніку — трактори і «КамАЗи».

Металеві щити вибудовують по вулиці Інститутській.

Підрахувати кількість народу, що зібрався на акцію, не є можливим.

Багатотисячну колону мітингувальників, які від парку Шевченка прийшли на Майдан Незалежності, очолювали лідери опозиції Арсеній Яценюк, Віталій Кличко, Олег Тягнибок і депутати від опозиції.

До акції приєдналися також європейські дипломати, віце-президент Європарламенту Яцек Протасевич, колишній голова Європарламенту Єжи Бузек, колишній голова польського уряду, лідер партії «Закон і справедливість» Ярослав Качинський.

Люди тримають в руках прапори України, ЄС, а також партійні прапори.

Колона скандує ”Банду – геть!”, ”Київ – вставай!”.