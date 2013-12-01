Міліція закликає мітингувальників звільнити КМДА та Будинок профспілок

Про це УНІАН повідомили у ВЗГ Головного управління МВС України в м. Києві.

“Зараз міліція веде переговори з мітингувальниками про добровільне звільнення приміщень Київської міської адміністрації та Федерації профспілок”, - зазначили у ВЗГ, зауваживши, що якщо люди не погодяться, то міліція буде діяти відповідно до норм чинного законодавства і так само діятиме в разі повторення або вчинення провокаційних дій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 грудня, учасники акції громадянського протесту в центрі Києва захопили будівлю Київської міської державної адміністрації, а також будівлю Федерації профспілок, повідомили учасники протесту і лідер опозиційної партії «Свобода» Олег Тягнибок.

«Ми українці - вже в Київраді, тому що ця Київрада була незаконно зайнята бандитами. Доки тут кричать, там починає формуватися законна київська влада», - сказав Тягнибок.

Він також оголосив мітингувальникам про те, що штаб громадянської акції протесту відтепер розташовуватиметься в будівлі Федерації профспілок на Майдані Незалежності.