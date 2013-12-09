Порожні автобуси заблокували проїзд по Грушевського

Як передає кореспондент УНІАН, автобуси і вантажівки – порожні. Вони заблокували проїзд вулицею Грушевського, ставши за кордоном із солдат внутрішніх військ, які раніше прийшли з вулиці Трьохсвятительської.

Як повідомляв УНІАН, у центр Києва стягуються сили правоохоронців. Вони практично оточила Майдан Незалежності з усіх боків.

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О 13.35 з вулиці Трьохсвятительської близько сотні правоохоронців зі щитами і в шоломах пройшли на вулицю Грушевського, у бік Кабінету міністрів.

Зараз кордон трьома шеренгами перекрив проїзд на вул. Грушевського, неподалік від Поштової площі. Перед ними знаходяться близько 20 мітингувальників.