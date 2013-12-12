Ющенко: Януковичу все подають "в рожевих тонах"

"Я вийшов з великим переконанням з круглого столу, що сила не буде застосовуватися для розгону мирної демонстрації", - сказав колишній голова державив інтерв'ю "Громадському ТВ", повідомляє Українська правда.

На запитання, що сталося вночі, і чому змінилася позиція президента, Ющенко відповів:

"Я думаю, що неадекватне інформування президента. Я думаю, що це є великою проблемою… Я думаю, що подається (інформація - УП) у більш рожевих тонах про події, які відбуваються в країні".

Разом з тим, Ющенко відмовився коментувати зауваження, про те, чому ж була застосована сила, коли чинний президент дійсно впевнений, що все нормально.

"Я не буду цього коментувати, тому що тут велике гадання. Я думаю, що з часом відповіді ми на ці запитання отримаємо. Але суть така. Я думаю, що те, що відбулося у цю ніч, коли мало хто спав в Україні – це говорить про те, що влада і друга сторона конфлікту – громадськість – не готові до діалогу", - заявив він.

"Нам треба посадити ключових фігурантів за стіл – це влада в особі президента, це опозиція в особі Майдану. Якщо цих фігурантів не буде, так як от сьогодні немає, для чого тоді поставлене питання діалогу? Кого з ким? Я думаю, що президенти свою роботу роблять. Ми весь час говоримо про те, що треба зачохлити гармати і сідати за стіл", - додав попередник Януковича.