До 2015 року борг України сягне жахливої цифри — Пинзеник

Про це Пинзеник заявив в ефірі "Шустер Live" на телеканалі "Інтер", пишет Gazeta.ua.

Нардеп, зокрема, зазначив, що сьогодні отримання російського кредиту в розмірі 15 млрд дол. влада в Україні намагається представити суспільству як велику перемогу.

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За його словами, від цього хочеться лише плакати.

На переконання Пинзеника, чинна влада вдається до жахливих кроків.

"Вчора Міністерство фінансів здійснило позику 184 млн дол. на 8 днів, 50 млн євро на 6 днів", - зауважив нардеп.

Він закликав Кабінет міністрів припинити нарощувати борги.

"На початку 2008 року борг України складав 89 млрд грн, сьогодні – вже 550 млрд. За моїми прогнозами, з урахування того бюджету який буде ухвалений, до кінця наступного року борг України сягне 700 млрд грн", - спрогнозував Пинзеник.