До 2015 року борг України сягне жахливої цифри — Пинзеник
Народний депутат від фракції УДАРу Віктор Пинзеник спрогнозував, що політика, яку проводить чинна влада, призведе протягом наступного року до зростання боргу України до 700 млрд грн.
Про це Пинзеник заявив в ефірі "Шустер Live" на телеканалі "Інтер", пишет Gazeta.ua.
Нардеп, зокрема, зазначив, що сьогодні отримання російського кредиту в розмірі 15 млрд дол. влада в Україні намагається представити суспільству як велику перемогу.
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За його словами, від цього хочеться лише плакати.
На переконання Пинзеника, чинна влада вдається до жахливих кроків.
"Вчора Міністерство фінансів здійснило позику 184 млн дол. на 8 днів, 50 млн євро на 6 днів", - зауважив нардеп.
Він закликав Кабінет міністрів припинити нарощувати борги.
"На початку 2008 року борг України складав 89 млрд грн, сьогодні – вже 550 млрд. За моїми прогнозами, з урахування того бюджету який буде ухвалений, до кінця наступного року борг України сягне 700 млрд грн", - спрогнозував Пинзеник.