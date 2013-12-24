Сьогодні усіх охочих записуватимуть в об'єднання “Майдан”

Сьогодні на столичному Майдані Незалежності розпочнеться запис усіх охочих у Народне об'єднання “Майдан”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Штабі національного спротиву повідомив народний депутат, один з лідерів партії “Батьківщина” Олександр Турчинов.

“Вчора відбулося засідання ради “Майдану”. Прийнято рішення щодо реєстрації нашого об'єднання, і, відповідно до законодавства, якщо об'єднання має всеукраїнський статус, то це має відображатися в його назві. Тому Народне об'єднання буде називатись Всеукраїнське народне об'єднання “Майдан” І вже сьогодні у другій половині дня ми просто на Майдані розпочнемо прийом бажаючих вступити до Всеукраїнського об'єднання “Майдан”, - сказав Турчинов.

У свою чергу, лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк зазначив, що рада “Майдану” формувалась прозоро, що там не ділили посад. “Я прошу, щоб у нас припинились будь-які дискусії, що хтось невдоволений якоюсь посадою. Ми не ділили посад. У нас всі - уповноважені особи. Все йде демократичним шляхом”, - запевнив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня учасники Народного віча на Майдані Незалежності у Києві ухвалили резолюцію про створення Народного об’єднання «Майдан» для боротьби з чинною владою.

Учасники віча обрали раду та співголів об’єднання.

Співголовами ради «Майдану», які очолили об’єднання, стали Олег Тягнибок, Сергій Квіт, Віталій Кличко, Юрій Луценко, Руслана Лижичко, Юлія Тимошенко та Арсеній Яценюк.

До складу ради також увійшли Арсен Аваков, Тарас Бойків, Олексій Гарань, Василь Гацько, Ігор Жданов, Андрій Іллєнко, Ірена Карпа, Квіт, В’ячеслав Кириленко, Ігор Коліушко, Віталій Кличко, Руслан Кошулинський, Іван Крулько, Лижичко, Ігор Луценко, Юрій Луценко, Марія Матіос, Андрій Мохник, Валерій Пацкан, Олег Осуховський, Сашко Положинський, Петро Порошенко, Віталій Портников, Сергій Рахманін, Єгор Соболєв, Сергій Соболєв, Олександр Сушко, Вікторія Сюмар, Борис Тарасюк, Юлія Тимошенко, Олександр Турчинов, Олег Тягнибок, Валерій Чалий, Віктор Чумак, Зорян Шкіряк, Єлизавета Щепетильникова, Арсеній Яценюк.