Опозиція повинна висунути єдиного кандидата на президентських виборах - Луценко

Опозиція повинна висунути єдиного кандидата на президентських виборах у 2015 році.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив опозиційний політик, екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко сьогодні під час виступу на харківському Євромайдані.

«Ми повинні почути прізвище єдиного кандидата в Президенти як лідера єдиної команди по виконанню єдиного плану реформ. Тільки тоді міліція почне переходити на бік народу, тільки тоді бізнес почне підтримувати прагнення до нового життя, тільки тоді тут, на Майдані, будуть не тисячі людей, а десятки й сотні тисяч, тільки тоді люди візуально зрозуміють, що ось людина, яка покладе своє майбутнє за наше спільне майбутнє і вона наймається виконувати наш план, а не просто міняти своє особисте життя», - сказав Луценко.

Опозиціонер наголосив, що він особисто не виокремлює жодного з опозиційних кандидатів. Луценко підкреслив, що єдиний кандидат повинен бути висунутий спільним рішенням.

«Є чотири кандидати в Президенти на волі і одна в тюрмі. Інших не буде, обирати треба між ними. Скажу відверто, мені байдуже, хто з них стане Президентом, якщо буде єдиний план, єдина команді і єдиний лідер», - наголосив політик.