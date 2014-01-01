У Новий рік Янукович розказав про успіхи України та рівновагу між Заходом та Сходом

Президент України Віктор Янукович звернувся до нації з традиційним новорічним привітанням. Телезвернення глави держави було записано на подвір'ї біля Успенського собору Києво-Печерської лаври.

У своїй промові Янукович зосередився переважно на році, що відійшов у минуле. 2013-й президент назвав "роком непростим, а можливо, й найскладнішим в історії незалежної України".

"Але за великим рахунком 2013-й рік став для нас роком прогресу", - відзначив він.

"Через майдани та національні круглі столи, політичні суперечки та відвертий діалог ми йдемо шляхом порозуміння та національної консолідації", - вважає Янукович.

"Спираючись на національні інтереси ми й далі йдемо шляхом побудови європейської України", - наголосив він.

Президент особливо підкреслив міжнародні успіхи України та її геополітичну місію.

"Ми продовжуємо працювати над угодою з Європейським союзом. Ми відновили дружні, братерські стосунки з Росією. І ми здійснили справжній прорив у відносинах з Китаєм", - зауважив він.

"Ми забезпечуємо дієву рівновагу між Заходом та Сходом, не поступаючись ні на крок своїми національними інтересами", - заявив Янукович.

На його думку, у головними пріоритетами у 2014 році буде забезпечення кращих соціальних стандартів і розвиток виробництва.

Янукович нагадав про те, що Україна є великою родиною, в якій, як відомо, може траплятися всяке. І закликав "залишити в минулому недовіру та конфлікти, і йти далі шляхом діалогу і порозуміння".

Українцям президент побажав "міцного козацького здоров'я, вдачі в усіх добрих справах і починаннях, справжньої любові та взаємоповаги, простого людського щастя".