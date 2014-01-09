На Закарпатті п’яний водій збив насмерть 3-річну дитину і втік

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 8 січня, близько 12-ї години.

«Водій, скоївши наїзд на 20-річну жінку та трирічного хлопчика, які йшли по узбіччю, втік з місця події в невстановленому напрямку», - йдеться в повідомленні.

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«Швидку» викликали перехожі, та, на жаль, врятувати дитину не вдалося – хлопчик помер у кареті «швидкої». Його мати в тяжкому стані перебуває у реанімаційному відділенні районної лікарні, повідомили в Державтоінспекції.

Згодом інспектори ДАІ Виноградівського району, опитавши свідків та переглянувши відео з камери, встановленої на виїзді з вулиці, затримали 23-річного винуватця ДТП.

Водій, за результатами освідчення на стан алкогольного сп'яніння, перебував напідпитку. Наразі він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання, поінформували в ДАІ.