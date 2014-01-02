У Польщі п’яний водій збив на смерть шістьох пішоходів

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, ще двоє постраждалих дітей знаходяться у лікарні, стан однієї дитини є важким.

Випадок стався у містечку Камєнь Поморський на узбережжі Балтійського моря.

"Попереднє розслідування свідчить, що 26-річний водій автомобіля BMW заїхав на тротуар, де збив групу пішоходів. У результаті загинуло шестеро людей, а двоє потрапили до лікарні. Серед жертв - п'ятеро дорослих та 1 дитина, яка померла у машині швидкої допомоги. Ще двоє дітей перебуває у лікарні", - відзначили у поліції.

Серед загиблих - місцевий правоохоронець з дружиною та дитиною.

На тему: На Буковині п’яний водій врізався в групу підлітків: двоє загинули

Затриманий чоловік, котрий не постраждав у випадку, мав у крові 2 проміллє алкоголю.

Польські медіа повідомляють, що глава польського уряду Дональд Туск через цей випадок зібрав сьогодні спеціальну нараду за участі міністрів внутрішніх справ та юстиції.

Глава МВС Бартоломей Сєнкевич, коментуючи справу, назвав найбільшою проблемою з п'яними водіями у Польщі те, що суспільство загалом толерантно ставиться до тих, хто сідає за кермо під впливом алкоголю.

Він також назвав позбавленим сенсу подальше загострення покарань за водіння у нетверезому стані, нагадавши, що чинне польське законодавство передбачає за подібні правопорушення покарання до 15 років тюрми.

Водночас, за його словами, нерідко польські суди карають п'яних водіїв набагато лагіднішими вироками.