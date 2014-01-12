У Харкові "замінували" церкву, де вчора відкрився форум Євромайданів

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

За відомостями міліції, невідома особа заявила про замінування храму сьогодні, 12 січня, близько 12:10.

На місце події виїхало керівництво ГУМВС України в Харківській області та Харківського міського управління міліції, слідчо-оперативна група Ленінського РВ, експерти-криміналісти, вибухово-технічна та кінологічна служби.

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«На теперішній час експертами та кінологами проведено ретельне обстеження місця події. Жодних вибухових речовин або пристроїв правоохоронцями не виявлено. Церква вже здійснює свою роботу у звичайному режимі», - повідомили у ВЗГ.

На цей час працівники міліції встановлюють особу, яка повідомила про замінування церкви.

Як стало відомо кореспондентові УНІАН, підсумкове пленарне засідання форуму Євромайданів організатори заходу спочатку планували проводити у Свято-Дмитрівському храмі, де вчора, 11 січня, з’їзд було відкрито. Однак врешті було вирішено провести підсумкове засідання у приміщенні Харківської правозахисної групи.