За блокування держбудівель можуть посадити у в'язницю на 5 років - закон

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в ухваленому сьогодні Законі «Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян».

Так, стаття 341 Кримінального кодексу доповнена частиною 2, згідно з якою блокування будівель чи споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, з метою перешкоджання нормальній роботі підприємств, установ, організацій - караються обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Також посилюється відповідальність за захоплення будівель чи споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, з метою незаконного користування ними або перешкоджання нормальній роботі підприємств, установ, організацій.

Відповідні дії тепер караються обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на строк від 3 до 6 років.

Раніше передбачалася відповідальність у вигляді арешту на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк.